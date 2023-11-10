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10 ноября, 13:27

"Космическая" свадьба сотрудников Восточного состоялась на выставке "Россия"

На выставке "Россия" поженилась пара, работающая на космодроме Восточный

<p>Алёна Кузьмина и Александр Андрейченко. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gowithRussia/3393" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия. Поехали!</a></p>

Алёна Кузьмина и Александр Андрейченко. Обложка © Telegram / Россия. Поехали!

На международной выставке-форуме "Россия" поженилась пара, работающая на космодроме Восточный. Коренные амурчане Алёна Кузьмина и Александр Андрейченко провели церемонию бракосочетания под куполом павильона "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Приехали поздравить влюблённых губернатор Амурской области Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков, а также генеральный директор АО "ЦЭНКИ – Космодромы России" Николай Нестечук.

"Не у каждого получится сыграть свадьбу так, как играете её вы. <…> У экспозиции Амурской области на выставке "Россия" самая главная тема — тема космодрома Восточный, это будущее нашей страны. <…> Вы работаете в правильном месте, в правильной области, а сегодня совершили правильный поступок", — поздравил молодожёнов Орлов.

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Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

Наталья Исакова
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