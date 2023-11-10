"Космическая" свадьба сотрудников Восточного состоялась на выставке "Россия"
На выставке "Россия" поженилась пара, работающая на космодроме Восточный
Алёна Кузьмина и Александр Андрейченко. Обложка © Telegram / Россия. Поехали!
На международной выставке-форуме "Россия" поженилась пара, работающая на космодроме Восточный. Коренные амурчане Алёна Кузьмина и Александр Андрейченко провели церемонию бракосочетания под куполом павильона "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
Приехали поздравить влюблённых губернатор Амурской области Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков, а также генеральный директор АО "ЦЭНКИ – Космодромы России" Николай Нестечук.
"Не у каждого получится сыграть свадьбу так, как играете её вы. <…> У экспозиции Амурской области на выставке "Россия" самая главная тема — тема космодрома Восточный, это будущее нашей страны. <…> Вы работаете в правильном месте, в правильной области, а сегодня совершили правильный поступок", — поздравил молодожёнов Орлов.
Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.