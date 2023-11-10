"Космическая" свадьба сотрудников Восточного состоялась на выставке "Россия"

На международной выставке-форуме "Россия" поженилась пара, работающая на космодроме Восточный. Коренные амурчане Алёна Кузьмина и Александр Андрейченко провели церемонию бракосочетания под куполом павильона "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Приехали поздравить влюблённых губернатор Амурской области Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков, а также генеральный директор АО "ЦЭНКИ – Космодромы России" Николай Нестечук.

"Не у каждого получится сыграть свадьбу так, как играете её вы. <…> У экспозиции Амурской области на выставке "Россия" самая главная тема — тема космодрома Восточный, это будущее нашей страны. <…> Вы работаете в правильном месте, в правильной области, а сегодня совершили правильный поступок", — поздравил молодожёнов Орлов.