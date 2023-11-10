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10 ноября, 13:52

"Дыбом шерсть вся была": Пёс по кличке Кусь спас одинокого пенсионера в Твери

В Твери пёс по кличке Кусь помог спасти дедушку после прорыва трубы с кипятком

<p>Спасший пенсионера в Твери пёс по кличке Кусь. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/tvernewsru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ТИА Новости Твери и Тверской области"</a></p>

Спасший пенсионера в Твери пёс по кличке Кусь. Обложка © VK / "ТИА Новости Твери и Тверской области"

Пёс по кличке Кусь поучаствовал в спасении пенсионера, в квартире которого прорвало трубу. Собака почувствовала неладное и позвала хозяев на помощь.

Инцидент произошёл накануне в Твери, где в одной из квартир жилого дома прорвало трубу с кипятком. Первым, кто обратил на это внимание, был именно питомец.

"Мы завтракали, я услышала какие-то звуки в подъезде, собака резко подбежала к двери, начала рычать, дыбом шерсть вся была", — приводит слова хозяйки пса РИА "Новости".

Подойдя к двери, соседи услышали, как кто-то зовёт на помощь. Оказалось, что трубу прорвало в квартире, где проживал одинокий дедушка. Сам он открыть двери не мог, поэтому на место вызвали спасателей. Отмечается, что последним удалось попасть в квартиру пенсионера и перекрыть воду.

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Ранее Лайф писал о ещё одном герое новостных сводок — псе по кличке Кругетс. Его обнаружили в Нижнем Новгороде. Собака весила 100 килограммов, из-за чего не могла ходить.

Ян Поланин
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