"Дыбом шерсть вся была": Пёс по кличке Кусь спас одинокого пенсионера в Твери

Пёс по кличке Кусь поучаствовал в спасении пенсионера, в квартире которого прорвало трубу. Собака почувствовала неладное и позвала хозяев на помощь.

Инцидент произошёл накануне в Твери, где в одной из квартир жилого дома прорвало трубу с кипятком. Первым, кто обратил на это внимание, был именно питомец.

"Мы завтракали, я услышала какие-то звуки в подъезде, собака резко подбежала к двери, начала рычать, дыбом шерсть вся была", — приводит слова хозяйки пса РИА "Новости".

Подойдя к двери, соседи услышали, как кто-то зовёт на помощь. Оказалось, что трубу прорвало в квартире, где проживал одинокий дедушка. Сам он открыть двери не мог, поэтому на место вызвали спасателей. Отмечается, что последним удалось попасть в квартиру пенсионера и перекрыть воду.