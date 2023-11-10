Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков стал гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать", в котором объяснил, почему выступает за запрет цирков с животными. По словам парламентария, эту забаву надо оставить в прошлом, как ранее уже ушли в историю "цирки уродов" и прочие подобные развлечения.

"Каждому времени — какие-то свои забавы, но эту явно надо оставить в прошлом. Я очень много людей слышал, которые прямо это поддерживают. В цирке могут быть акробаты великолепные, великолепные династии. Я привёл в пример шоу "Дю Солей"... Пусть цирки работают. Просто зачем в них использовать животных? Оставьте их в покое", — сказал Даванков.

Он объяснил, что многие взрослые россияне не видят ничего страшного в цирках с животными, потому что они сами в детстве ходили на такие представления и не видели, что происходит за кулисами. Сейчас же, в эпоху Интернета, случаи издевательств над хвостатыми артистами всё чаще стали обнародовать. При этом проблема жестокого обращения с цирковыми животными — общемировая.

Даванков — о цирках с животными: Эту забаву надо оставить в прошлом. Видео © YouTube / "Дайте сказать"

Также Даванков привёл статистику, согласно которой цирки посещает всё меньше и меньше россиян. Так, в 2010 году — около десяти миллионов, в 2013-м — уже шесть миллионов, а сейчас "плюс-минус два-три миллиона человек" ходят на представления.

Ещё один аспект, который озвучил вице-спикер ГД, — значительные дотации государства на цирки. По его словам, это примерно 1,8 миллиарда рублей в год. Депутат считает, что эти средства можно потратить с большей пользой, например на поддержку детей-инвалидов.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Владиславом Даванковым смотрите здесь.