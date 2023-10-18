Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2023, 18:11
8430

Запашные ответили в Госдуме на претензии после скандального видео с избиениями тигров

Братья Запашные назвали пиаром желание депутатов запретить зверей в цирке

Братья Запашные назвали вынужденной мерой избиения тигров в Большом Московском государственном цирке, которые попали на видео. Лайф публикует кадры из Госдумы, где прошёл круглый стол "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии", куда дрессировщиков вызвали на разговор.

Братья Запашные ответили в Госдуме на претензии в жестоком обращении с животными. Видео © LIFE

"Если бы такое было нормой, то мы бы получали видео не раз в полгода, которое, кстати, сами братья Запашные опубликовали, а еженедельно, причём со всего мира", сказал Эдгард Запашный.

Он напомнил, что сейчас артисты Российского цирка гастролируют более чем в 30 странах и ни в одной из них не возникает скандалов, связанных с избиениями зверей. Дрессировщик подчеркнул, что распространившиеся кадры — это единичный случай, на них зверей жёстко разнимают из-за начавшейся между ними драки. По словам Запашного, партия "Новые люди", глава которой Алексей Нечаев предложил запретить животных в цирке, просто пиарится за их счёт. Сам политик с заседания с участием Запашных ушёл.

В России предложили учредить должность уполномоченного по вопросам животных
В России предложили учредить должность уполномоченного по вопросам животных

Напомним, дрессировщиков братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными из-за видео, на котором в Большом Московском государственном цирке тигров избивают палками. Эдгард Запашный заявил, что так зверей заставляли прекратить драку. Общественники потребовали проверить работу дрессировщиков. А руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили законопроект о запрете использования животных в цирке.

BannerImage

LIFE

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Братья Запашные
  • Эдгард Запашный
  • Госдума
  • Животные
  • Происшествия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar