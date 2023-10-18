Запашные ответили в Госдуме на претензии после скандального видео с избиениями тигров

Братья Запашные назвали вынужденной мерой избиения тигров в Большом Московском государственном цирке, которые попали на видео. Лайф публикует кадры из Госдумы, где прошёл круглый стол "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии", куда дрессировщиков вызвали на разговор.

Братья Запашные ответили в Госдуме на претензии в жестоком обращении с животными. Видео © LIFE

"Если бы такое было нормой, то мы бы получали видео не раз в полгода, которое, кстати, сами братья Запашные опубликовали, а еженедельно, причём со всего мира", — сказал Эдгард Запашный.

Он напомнил, что сейчас артисты Российского цирка гастролируют более чем в 30 странах и ни в одной из них не возникает скандалов, связанных с избиениями зверей. Дрессировщик подчеркнул, что распространившиеся кадры — это единичный случай, на них зверей жёстко разнимают из-за начавшейся между ними драки. По словам Запашного, партия "Новые люди", глава которой Алексей Нечаев предложил запретить животных в цирке, просто пиарится за их счёт. Сам политик с заседания с участием Запашных ушёл.