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10 ноября, 14:38

Паром, который едва не затонул в Балтийском море, зашёл в латвийский порт

ERR: Давший серьёзный крен паром Amalie зашёл в латвийский порт

Эстонский паром Amalie, получивший накануне опасный крен во время шторма в Рижском заливе, смог благополучно добраться до побережья Латвии. Как сообщает агентство ERR, в сопровождении трёх спасательных судов днём 10 ноября он зашёл в порт Мерсрагс.

Эстонский паром Amalie едва не затонул в Балтийском море. Видео © ERR

Паром следовал в Балтийском море с эстонского острова Рухну до острова Кихну, однако накануне из-за сильного шторма он получил крен в 15 градусов. На борту в момент ЧП находились 15 человек. После получения сигнала о помощи семерых пассажиров доставили на берег с помощью вертолёта, одному из них потребовалась медицинская помощь. Остальных пассажиров не удалось эвакуировать из-за погодных условий. В конечном счёте на борту остались шестеро — два члена экипажа и четыре пассажира. Ещё несколько человек удалось эвакуировать на одном из участвующих в спасательной операции судов.

Официально о прибытии Amalie в латвийской порт не сообщалось, однако эстонские журналисты выяснили, что судно зашло туда в 14:30 по местному времени (15:30 по мск). Они сослались на данные сайта Marinetraffic, а также веб-камеру порта Мерсрагс, которая зафиксировала паром.

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Кадр из видео ERR

Наталья Исакова
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