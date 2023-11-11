Не видим повода не отметить: Почему у Дня окулиста в России две даты 11 ноября врачи, занимающиеся диагностикой и лечением болезней и нарушений зрения, отмечают профессиональный праздник — День офтальмолога. Life.ru узнал историю и традиции этого торжества и побольше расскажет о тех, кто сохраняет и восстанавливает зрение пациентам. 10 ноября, 21:01 В России каждый год 11 ноября отмечают День офтальмолога — врача, который занимается лечением глазных патологий. Фото © freepik.com

Офтальмология — это медицинская специальность, которая занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний глаз. Она изучает анатомию, физиологию и патологию глаз, а также методы их лечения. Это направление медицины охватывает широкий спектр заболеваний и состояний, связанных со зрением, такие как катаракта, глаукома и дегенерация сетчатки. Врачи-окулисты занимаются астигматизмом, дальнозоркостью и близорукостью. Офтальмология также может включать хирургические процедуры для лечения различных глазных заболеваний, например лазерную коррекцию зрения или факоэмульсификацию, при которой помутневший хрусталик глаза удаляется и заменяется искусственным.

Почему День офтальмолога отмечают дважды в году

В России День офтальмолога отмечают каждый год 11 ноября. Праздник не имеет официального статуса и не является выходным для медицинских работников. В мире у праздника есть альтернатива: Международный день офтальмологии, который празднуют 8 августа. В 2004 году эта дата была выбрана в честь дня рождения знаменитого российского ученого, врача-офтальмолога, микрохирурга, академика РАН Святослава Федорова, автора выдающихся открытий в области лечения глазных болезней. В 1994 году его признали лучшим офтальмологом века.

Как устроены органы зрения? Помогают ли упражнения для тренировки глазных мышц? Нужно ли есть бруснику и морковь? Объясняет офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Першин. Видео © YouTube / Влад Аганов

А каждый год во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения (World Sight Day). В этом году в России его праздновали 12 октября. Так что у российских офтальмологов есть повод отметить свой профессиональный праздник даже не два, а три раза в году. В эти дни проводят симпозиумы с конференциями, чествуют отличившихся медиков, ученых, обмениваются опытом, налаживают профессиональные связи. На мероприятиях награждают офтальмологов, достигших высоких результатов в своей профессии.

Некоторые офтальмологические клиники организуют акции для пациентов. Они могут включать бесплатные обследования у окулиста, консультации и предоставление информации о здоровье глаз. Это способствует повышению осведомленности об уходе за глазами и пониманию важности регулярных профилактических проверок. Согласно исследованиям российских специалистов, проблемы со здоровьем глаз сегодня имеют более чем 20 млн жителей нашей страны. Офтальмология играет важную роль в поддержании здоровья глаз и предотвращении потери зрения. Регулярные посещения офтальмолога могут помочь выявить проблемы с глазами на ранних стадиях и предпринять необходимые меры для их лечения.

Вопреки распространённому мифу, никакой разницы между окулистом и офтальмологом нет, эти слова — синонимы. Фото © Ksenia Chernaya / Pexels

Что подарить офтальмологу

Если у вас есть знакомые офтальмологи, вот несколько идей подарков, которые помогут показать вашу признательность:

Подписка на журналы и книги по офтальмологии. Современный офтальмоскоп. Стетоскоп с обратной связью. Устройство для глазной гимнастики. Гаджеты для более эффективной организации работы. Картины или постеры с изображением глаз или вдохновляющими цитатами о зрении. Подарочная карта на блюдо в любимом ресторане.

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Вопреки распространённому мифу, никакой разницы между окулистом и офтальмологом нет. В основе обоих терминов разный перевод одного и того же слова – "глаз": оculusс (окулист) – латинское название, ophthalmosс (офтальмолог) – древнегреческое.

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Авторы Андрей Соколов