Российский корабль увёл МКС от столкновения с космическим мусором

Транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-24" увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом заявили в пресс-службе "Роскосмоса" в пятницу, 10 ноября, сославшись на данные Центра управления полётами (ЦУП).

"Двигатели грузового корабля были включены в 18:07 мск. Они проработали 316,5 секунды и выдали импульс величиной 0,5 метра в секунду. В результате, по предварительным данным, высота орбиты МКС увеличена на 900 метров," — отметили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" уточнили, что после коррекции минимальная высота орбиты составила 419,1 километра, а максимальная — 436,1 километра.