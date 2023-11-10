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10 ноября, 15:39

Российский корабль увёл МКС от столкновения с космическим мусором

"Роскосмос": "Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором

Транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-24" увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом заявили в пресс-службе "Роскосмоса" в пятницу, 10 ноября, сославшись на данные Центра управления полётами (ЦУП).

"Двигатели грузового корабля были включены в 18:07 мск. Они проработали 316,5 секунды и выдали импульс величиной 0,5 метра в секунду. В результате, по предварительным данным, высота орбиты МКС увеличена на 900 метров," — отметили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" уточнили, что после коррекции минимальная высота орбиты составила 419,1 километра, а максимальная — 436,1 километра.

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Как сообщал Лайф, в конце августа орбиту МКС скорректировали с помощью двигателей российского служебного модуля "Звезда". Тогда это также было сделано для уклонения от столкновения с космическим мусором.

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ТАСС / Наталья Бережная

Никита Осипов
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