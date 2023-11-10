"Брали на свой страх и риск": Врачи рассказали, почему в московской наркоклинике за год умерло пять пациентов

В закрытую московскую наркоклинику, где за год умерло пять человек, поступали тяжёлые пациенты, которых врачи брали на свой страх и риск. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал врач – психиатр-нарколог Василий Шуров.

И если там не было реанимации, то, возможно, вот это могло послужить причиной смерти... Если говорить про те препараты, которые показаны по маркировке, там находится "Налтрексон". Это блокатор опиоидных рецепторов, вещество, которое используют в лечении наркомании. Именно наркомании, связанной с употреблением опиоидных наркотиков: героина, морфина, метадона Василий Шуров Врач – психиатр-нарколог

Эксперт указал на то, что "Налтрексон" мог быть завезён из Америки или изготовлен кустарным способом, то есть он не разрешён к обороту в РФ. Известно, что медики при лечении использовали инертный газ ксенон. Врач-нарколог Алексей Казанцев пояснил, что он раньше использовался для наркоза в малоинвазивной хирургии. Операции в таком случае проводятся без разрезов, а выполняются через кровеносные сосуды, естественные отверстия или маленькие проколы.

При этом Шуров подчеркнул, что в России большая смертность от алкоголизма и наркомании. По его мнению, точно говорить о том, что пациентов в этой клинике лечили неправильно, нельзя. Следует проанализировать истории болезни пациентов и дождаться результатов вскрытия.

"Алкоголизм — это вообще бич нашей страны. А если государственные больницы посчитать: сколько там умирает алкоголиков? Сколько алкоголиков скорая не берёт? Они погибают дома без помощи: протрезвеете — идите в государственную наркологическую клинику на госпитализацию. Тут вершина айсберга. Поэтому я не был бы таким категоричным, что именно в этой клинике неправильно лечат", — указал эксперт.