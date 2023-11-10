Спасителем женщины, упавшей в дыру после обрушения моста у Подольска, оказался водитель бетономешалки

Водителя бетономешалки, который ехал следом за женщиной, упавшей на "шкоде" в дыру после обрушения моста у подмосковного Подольска, наградят за мужество. Как сообщает телеграм-канал SHOT, речь идёт о 31-летнем мужчине по имени Василий Бурлаков — он сразу бросился на помощь, вытащил пострадавшую из разбитой машины и обратился в экстренные службы.

Водитель бетономешалки, который спас женщину, упавшую в дыру после обрушения моста у Подольска. Видео © Telegram / SHOT

Житель Подольска рассказал, что возвращался с завода на большегрузе, ехал по мосту и в какой-то момент услышал грохот. После этого он остановился, вышел из кабины и увидел, что мост рухнул, а в машине, которая упала в дыру, женщина звала на помощь.

Бурлаков вместе с другим очевидцем достали из автомобиля 60-летнюю женщину, которая пожаловалась, что не может наступить на ногу и сильно болит в груди. Её вытащили наверх, а через несколько минут приехала скорая, которая увезла пострадавшую в больницу. При этом мужчина героем себя не считает, однако администрация Подольска обратила внимание на его поступок и скоро наградит за проявленное мужество.

"Сначала [было] непонятно ничего, а потом уже немножко начало потряхивать, что буквально минута — и я бы мог там оказаться. Чистая случайность, наверное. Такая ситуация могла произойти с любым. Думаю, что мне в такой ситуации тоже бы помогли люди", — отметил Бурлаков.