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Опубликовано 10 ноября 2023, 18:52
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Военная разведка Эстонии заявила, что Россия завладела инициативой в зоне спецоперации

Эстонская военная разведка: ВС РФ завладели инициативой в зоне СВО

ВС РФ завладели инициативой в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, российские силы на этой неделе продолжали атаковать с повышенной интенсивностью. Об этом 10 ноября заявила пресс-служба разведывательного центра Сил обороны Эстонии. По её данным, основные боевые действия велись на линии Авдеевка – Марьинка в Донецкой Народной Республике и на линии Купянск – Сватово в Луганской Народной Республике.

"В течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза за сутки. Вооружённым силам Российской Федерации хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением. К сегодняшнему дню россияне завладели инициативой в Луганской и Донецкой народных республиках", — сообщила эстонская разведка.

По их версии, это говорит о том, что цель РФ не изменилась: захват обеих областей в пределах их административных границ. При этом в Эстонии допускают, что российские военные возьмут под контроль Авдеевку. Разведка подчёркивает, что это позволит создать буферную зону перед Донецком глубиной примерно десять километров. Таким, образом, артиллерия противника будет отброшена и откроются новые логистические маршруты.

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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Осипов
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