Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, объявлена воздушная тревога
В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание "Общественное".
"В Одессе слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного". В городе и области объявлена воздушная тревога", — сказано в сообщении в телеграм-канале СМИ.
Судя по онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Незалежной, воздушную тревогу в Одессе объявили в 20:35 по московскому времени и она продолжается до сих пор.
Напомним, 6 ноября стало известно, что припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения после ночных взрывов. Ущерб был нанесён складским помещениям и специальной автопогрузочной технике.
ТАСС / Стрингер