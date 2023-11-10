Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, объявлена воздушная тревога

В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание "Общественное".

"В Одессе слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного". В городе и области объявлена воздушная тревога", — сказано в сообщении в телеграм-канале СМИ.

Судя по онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Незалежной, воздушную тревогу в Одессе объявили в 20:35 по московскому времени и она продолжается до сих пор.