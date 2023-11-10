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10 ноября, 20:56

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе

"Страна": В Одессе и Одесской области прогремели новые взрывы

В Одессе и области, где опять объявили воздушную тревогу, прозвучали новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Страна"

Один из взрывов произошёл в областном центре. Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, в Харьковской области тоже объявлена воздушная тревога.

Всего тревога действует в восьми областях — Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской.

Припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения после ночных взрывов

Припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения после ночных взрывов

Напомним, вечером 10 ноября украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе. Воздушнуя тревога была включена в 19:35 по местному времени (20:35 мск).

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Freepik / teksomolika

Алексей Соловьёв
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