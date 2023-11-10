Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе

В Одессе и области, где опять объявили воздушную тревогу, прозвучали новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Страна"

Один из взрывов произошёл в областном центре. Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, в Харьковской области тоже объявлена воздушная тревога.

Всего тревога действует в восьми областях — Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской.