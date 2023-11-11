В Москве арестовали трёх бывших следователей СК

В Москве Басманный суд арестовал трёх бывших следователей Следственного комитета РФ, подозреваемых в совершении ряда должностных преступлений. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Юсупову Рустаму Мансуровичу, Ромодановскому Сергею Константиновичу и Жирютину Андрею Семеновичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января", — сообщили в пресс-службе инстанции.

По данным из открытых источников, Юсупов ранее возглавлял Хорошёвский межрайонный следственный отдел СК. Ромодановский, который является сыном бывшего директора Федеральной миграционной службы Константина Ромодановского, занимал должность руководителя следственного управления по Северо-Западному административному округу столичного ГСУ СКР. Жирютин также является бывшим следователем.

Уточняется, что подозреваемым, в зависимости от роли каждого, вменяется организация преступного сообщества, получение взятки, незаконное задержание или заключение под стражу, фальсификация доказательств, привлечение заведомо невиновного к ответственности или неправомерное возбуждение уголовного дела.