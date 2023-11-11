Макрон высказался об участии России в переговорах по Украине
Макрон: В будущем переговоры по Украине могут пройти с участием России
Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил в будущем участие России в переговорах по Украине. При этом он заявил, что "окончательное решение" за Киевом.
Французский лидер в беседе с журналистами Би-би-си отметил, что может настать время "для честных и хороших переговоров и чтобы вернуться за стол и найти решение с Россией". Вместе с тем, глава Пятой республики считает, что поддержка Киева является обязанностью всех стран, подчеркнув, что следующий месяц будет критически важным для Вооружённых сил Украины на фронте. Также политик утверждает, что, если Россия одержит верх в украинском конфликте, то в Европе может образоваться "новая имперская власть".
Россия готова к переговорам с Украиной, однако Киев пока молчит, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, со стороны властей Незалежной не было даже намёков на новые контакты с Москвой.
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