Макрон высказался об участии России в переговорах по Украине

Французский лидер в беседе с журналистами Би-би-си отметил, что может настать время "для честных и хороших переговоров и чтобы вернуться за стол и найти решение с Россией". Вместе с тем, глава Пятой республики считает, что поддержка Киева является обязанностью всех стран, подчеркнув, что следующий месяц будет критически важным для Вооружённых сил Украины на фронте. Также политик утверждает, что, если Россия одержит верх в украинском конфликте, то в Европе может образоваться "новая имперская власть".