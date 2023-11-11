Синоптик рассказал, какой будет зима после аномально тёплой осени

Аномально тёплая осень в этом году сулит россиянам мягкую зиму. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он обратил внимание, что на сегодняшний день температура по стране превышает нормальные климатические показатели на 5-10 градусов, а в Сибири порой даже на 16. А вот отрицательные температуры со снегом наблюдаются только в Хабаровском крае, Приморье, Чукотке, Якутии и островной части Охотского моря.

Тишковец напомнил, что со временем начало метеозимы ощутимо сдвинулось. И если в начале XXI века среднесуточная температура опускалась до минусовых значений 13 ноября, то теперь этого момента приходится ждать ещё около недели. В субботу, как и в пятницу, в Центральной России ожидается от +4 до +9 градусов без осадков. В воскресенье начнутся дожди, а температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. При этом вероятны как оттепели, так и снегопады, либо ледяные дожди.

"Что касается зимы, то пока долгосрочные прогнозы сбываются. По осенне-зимнему сезону превышение над нормой будет на 2-3 градуса. В феврале намечается аномалия на 5 градусов выше нормы, так что зима будет мягкой и, естественно, сроки наступления устойчивого снежного покрова и отрицательных температур сдвинутся на неделю-другую", — предупредил Тишковец в беседе с радио "Комсомольская правда".