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11 ноября, 02:30

Полиция Вашингтона попросила помочь найти угнанный у неё автомобиль

Курьёзный случай произошёл в Соединённых Штатах. Столичная полиция попросила жителей Вашингтона помочь ей в поисках угнанного у неё автомобиля.

Угнанный у полиции Вашингтона Ford Explorer 2020 года выпуска. Обложка © Х / DC Police Department

Угнанный у полиции Вашингтона Ford Explorer 2020 года выпуска. Обложка © Х / DC Police Department

Представители правоохранительных органов сообщили об этом в социальной сети Х. В посте они рассказали о том, что злоумышленники угнали транспортное средство в ночное время суток с территории кампуса Университета округа Колумбия.

"Автомобиль описан как серый Ford Explorer 2020 года выпуска с регистрационным номером DC DC13764", — заявили в полиции Вашингтона.

Полиция США несколько часов уговаривала сдаться пустой дом стрелка из Мэна

Полиция США несколько часов уговаривала сдаться пустой дом стрелка из Мэна

Ранее зарубежные СМИ писали о разгильдяйстве полиции США, которая могла предотвратить массовую бойню с 18 жертвами. Речь идёт о массовой стрельбе в штате Мэн 25 октября этого года. Как узнали журналисты, полиция штата получила предупреждение об угрозах Роберта Карда ещё в сентябре, но тогда его почему-то не смогли найти.

Обложка ©

Unsplash / Matt Popovich

Алексей Соловьёв
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