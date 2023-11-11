Полиция Вашингтона попросила помочь найти угнанный у неё автомобиль
Курьёзный случай произошёл в Соединённых Штатах. Столичная полиция попросила жителей Вашингтона помочь ей в поисках угнанного у неё автомобиля.
Угнанный у полиции Вашингтона Ford Explorer 2020 года выпуска. Обложка © Х / DC Police Department
Представители правоохранительных органов сообщили об этом в социальной сети Х. В посте они рассказали о том, что злоумышленники угнали транспортное средство в ночное время суток с территории кампуса Университета округа Колумбия.
"Автомобиль описан как серый Ford Explorer 2020 года выпуска с регистрационным номером DC DC13764", — заявили в полиции Вашингтона.
Ранее зарубежные СМИ писали о разгильдяйстве полиции США, которая могла предотвратить массовую бойню с 18 жертвами. Речь идёт о массовой стрельбе в штате Мэн 25 октября этого года. Как узнали журналисты, полиция штата получила предупреждение об угрозах Роберта Карда ещё в сентябре, но тогда его почему-то не смогли найти.
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