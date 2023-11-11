Полиция Вашингтона попросила помочь найти угнанный у неё автомобиль

Курьёзный случай произошёл в Соединённых Штатах. Столичная полиция попросила жителей Вашингтона помочь ей в поисках угнанного у неё автомобиля.

Угнанный у полиции Вашингтона Ford Explorer 2020 года выпуска. Обложка © Х / DC Police Department

Представители правоохранительных органов сообщили об этом в социальной сети Х. В посте они рассказали о том, что злоумышленники угнали транспортное средство в ночное время суток с территории кампуса Университета округа Колумбия.

"Автомобиль описан как серый Ford Explorer 2020 года выпуска с регистрационным номером DC DC13764", — заявили в полиции Вашингтона.