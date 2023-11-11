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11 ноября, 04:13

300 застрявших в Китае россиян вернулись домой спустя неделю

Amur Mash: Застрявшие в Хэйхэ 300 российских туристов вернулись домой

Застрявшие на неделю в Китае российские туристы наконец-то отправились домой. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, больше 300 человек, находившихся в международном пункте пропуска в китайском Хэйхэ, вернулись в Россию.

Международный пункт пропуска в китайском Хэйхэ. Видео © t.me/ Amur Mash

Россияне не могли пересечь Амур из-за торосов. Из-за льда теплоходы не могли пройти по реке, а суда на воздушной подушке были сломаны. В результате уставшие от неопределённости туристы составили петицию с просьбой вывести их через мост — и это сработало.

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Ранее Лайф писал, что 300 российских туристов застряли в международном пункте пропуска в китайском Хэйхэ. Все расходы по дополнительному "отпуску" им пришлось взять на себя: компания-перевозчик не смогла предоставить пассажирам даже бутерброды и воду.

Обложка ©

t.me/ Amur Mash

Алексей Соловьёв
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