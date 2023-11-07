300 россиян застряли на китайской границе без еды и воды и не могут вернуться на родину
Mash: 300 туристов застряли в Китае и четвёртый день не могут вернуться в Россию
300 российских туристов застряли в международном пункте пропуска в китайском Хэйхэ. Люди находятся там уже четвёртый день и переживают, что скоро денег не останется даже на еду: все расходы по дополнительному "отпуску" им пришлось взять на себя — компания-перевозчик не может предоставить пассажирам даже бутерброды и воду. Об этом сообщает Mash.
300 российских туристов четвёртый день не могут вернуться из Китая. Видео © t.me / Mash
По данным телеграм-канала, сначала представитель "Амурассо" отказывал людям из-за якобы тяжёлой ледовой обстановки на реке, несмотря на которую китайские суда на воздушной подушке чуть ли не каждый час курсируют между берегами. А когда пассажиры начали возмущаться, им заявили, что у конторы нет ховеркрафтов — все сломались.
В итоге туристы не могут ни уехать, ни вернуть деньги — возврат якобы можно провести только в России. При этом некоторые путешественники психанули и попробовали приобрести билеты у китайских перевозчиков, но и тут ничего не выгорело — им заявили, что путёвки в Россию якобы продаются только для граждан Поднебесной. Это стало последней каплей, после чего россияне начали составлять петицию на имя начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина с просьбой вывезти всех обратно на родину по международному мосту.
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t.me / Mash