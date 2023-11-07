300 россиян застряли на китайской границе без еды и воды и не могут вернуться на родину

300 российских туристов застряли в международном пункте пропуска в китайском Хэйхэ. Люди находятся там уже четвёртый день и переживают, что скоро денег не останется даже на еду: все расходы по дополнительному "отпуску" им пришлось взять на себя — компания-перевозчик не может предоставить пассажирам даже бутерброды и воду. Об этом сообщает Mash.

300 российских туристов четвёртый день не могут вернуться из Китая. Видео © t.me / Mash

По данным телеграм-канала, сначала представитель "Амурассо" отказывал людям из-за якобы тяжёлой ледовой обстановки на реке, несмотря на которую китайские суда на воздушной подушке чуть ли не каждый час курсируют между берегами. А когда пассажиры начали возмущаться, им заявили, что у конторы нет ховеркрафтов — все сломались.