Врач перечислил самые лучше согревающие напитки для зимы

Тепловую энергию зимой можно получить из любых горячих напитков, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин. Однако лучше всего для этого подойдёт куриный бульон.

"Самым правильным питьём для согревания является зимой куриный бульон. Он наиболее доступный и энергоёмкий. Варится быстро, энергии даёт много", — приводит его слова RТ.

Также нельзя забывать про положительное действие чая. Причём речь идёт именно о горячем напитке — температура в этом случае очень важна. А любителям кофе врач посоветовал быть осторожнее с пристрастием. Он напомнил, что из-за бодрящих напитков в организме может начаться обезвоживание.