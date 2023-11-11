Врач перечислил самые лучше согревающие напитки для зимы
Терапевт Кондрахин: Зимой лучше всего согревают куриный бульон и горячий чай
Горячий чай — один из самых лучших способов согреться в зимний период и холода. Обложка © Freepik
Тепловую энергию зимой можно получить из любых горячих напитков, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин. Однако лучше всего для этого подойдёт куриный бульон.
"Самым правильным питьём для согревания является зимой куриный бульон. Он наиболее доступный и энергоёмкий. Варится быстро, энергии даёт много", — приводит его слова RТ.
Также нельзя забывать про положительное действие чая. Причём речь идёт именно о горячем напитке — температура в этом случае очень важна. А любителям кофе врач посоветовал быть осторожнее с пристрастием. Он напомнил, что из-за бодрящих напитков в организме может начаться обезвоживание.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о единственном способе слезть с "кофеиновой иглы". Отчаянные попытки избавиться от не самой полезной привычки заранее обречены на провал, если человек не планирует менять образ жизни. Как объяснила диетолог, налегать на бодрящий напиток нас, как правило, вынуждает гормональный сбой, а изменить ситуацию может лишь его устранение.