Врач рассказал, почему мы делаем ошибку, заваривая имбирь в кипятке

Имбирь — целебный продукт, содержащий все необходимые водорастворимые витамины группы В, что означает потенциальную пользу для каждой клетки, ведь для её стабильной работы нужны ферменты, а для работы ферментов — коферменты, которыми и являются витамины группы В. К тому же людям с недостаточной выработкой пищеварительных соков, эпителиальной защитной слизи в дыхательной, пищеварительной, урогенитальной системах нужны стимуляторы — биофлавоноиды. И они тоже есть в имбире. Как получить из корней растения максимум пользы, Лайфу рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Иван Закурдаев.

Оказывается, заваривать имбирь в кипятке бессмысленно, так как при термической обработке теряются все витамины В. Поэтому лучший способ — использовать тёплое молоко. Так вы снизите риск раздражения слизистой желудка, не заработаете гастрит или язву и сохраните все витамины.

"Лучший способ безопасно употреблять имбирь — заливать и настаивать его в жидкости с практически нейтральными pH, лучше в молоке, можно тёплом. Залили, настоялось два часа, выпили. В Древнем Китае в эпоху Цзинь целая церемония была с таким способом употребления имбиря", — рассказал Закурдаев.

Напиток из имбиря с лимоном содержит не только витамины В, но и янтарную, молочную, щавелевоуксусную и другие кислоты, что, с одной стороны, полезно для метаболизма клеток нервной и мышечной системы, но с другой — может быть пагубно для слизистой желудка. Поэтому корень имбиря с лимоном лучше не заваривать, а настоять в тёплой воде температурой 60 градусов около 30–45 минут в пропорции примерно 100 граммов на 300 мл. Пить такой напиток врач советует по 100 мл три раза в день.

"Но следует учесть два фактора: имбирь и лимон — источники витамина С (РР), он антиоксидант. Если превысить дозу потребления в сутки, а у всех она индивидуальная, возможно появление петехий — сосудистых подкожных гематом мелкого рассыпного характера! Будьте аккуратны с дозой", — предупреждает врач.

Также нужно помнить, что настой имбиря с лимоном противопоказан людям с гастритом и язвой желудка, 12-перстной кишки.