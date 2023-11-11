Сильные взрывы прогремели в левобережной части Киева
Мэр Киева Кличко сообщил о сильных взрывах на левом берегу города
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в украинской столице прогремели взрывы.
"Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника.
Как уточнил Кличко, речь идёт о работе систем ПВО. По данным украинских изданий, в городе сработала воздушная тревога.
А накануне вечером сообщалось о взрывах в Одессе. Объявлялась воздушная тревога. Также, как писал Лайф, сигнал сработал в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko