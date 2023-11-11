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11 ноября, 06:32

Сильные взрывы прогремели в левобережной части Киева

Мэр Киева Кличко сообщил о сильных взрывах на левом берегу города

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в украинской столице прогремели взрывы.

"Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника.

Как уточнил Кличко, речь идёт о работе систем ПВО. По данным украинских изданий, в городе сработала воздушная тревога.

А накануне вечером сообщалось о взрывах в Одессе. Объявлялась воздушная тревога. Также, как писал Лайф, сигнал сработал в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

ВСУ обстреляли из гаубицы таможенный пост в Курской области

ВСУ обстреляли из гаубицы таможенный пост в Курской области

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Максим Плетнёв
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