Пограничники отбили атаку украинских диверсантов, пытавшихся попасть в Белгородскую область
SHOT: Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Белгородской области
Группа украинских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
ДРГ, состоящую из пяти человек, засекли у хутора Старый Волоконовского района около 5:30. Предварительно, диверсанты двигались из села Землянки Харьковской области. Российские пограничники вступили в бой, перестрелка длилась около 20 минут, в результате ДРГ понесла потери и отступила. Прорыва границы допущено не было.
Ранее Лайф писал, что российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ во главе с французским офицером.
ТАСС / EPA / Marcin Obara