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11 ноября, 07:27

Пограничники отбили атаку украинских диверсантов, пытавшихся попасть в Белгородскую область

SHOT: Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Белгородской области

Группа украинских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

ДРГ, состоящую из пяти человек, засекли у хутора Старый Волоконовского района около 5:30. Предварительно, диверсанты двигались из села Землянки Харьковской области. Российские пограничники вступили в бой, перестрелка длилась около 20 минут, в результате ДРГ понесла потери и отступила. Прорыва границы допущено не было.

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Ранее Лайф писал, что российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ во главе с французским офицером.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Marcin Obara

Максим Плетнёв
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