Пограничники отбили атаку украинских диверсантов, пытавшихся попасть в Белгородскую область

ДРГ, состоящую из пяти человек, засекли у хутора Старый Волоконовского района около 5:30. Предварительно, диверсанты двигались из села Землянки Харьковской области. Российские пограничники вступили в бой, перестрелка длилась около 20 минут, в результате ДРГ понесла потери и отступила. Прорыва границы допущено не было.