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11 ноября, 10:05

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали в западной части Турции, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр находился в 22 км южнее города Аланья с населением 112 тыс. человек. В центре дополнили, что очаг располагался на глубине 14 км. Информации о разрушениях и раненых не поступало.

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

Ранее у берегов Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился на расстоянии 351 километр к юго-востоку от города Амбон, численность населения которого составляет около 355 тысяч человек.

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Александра Мышляева
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