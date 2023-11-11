В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали в западной части Турции, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Эпицентр находился в 22 км южнее города Аланья с населением 112 тыс. человек. В центре дополнили, что очаг располагался на глубине 14 км. Информации о разрушениях и раненых не поступало.
Ранее у берегов Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился на расстоянии 351 километр к юго-востоку от города Амбон, численность населения которого составляет около 355 тысяч человек.
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