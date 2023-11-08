В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9
Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано у берегов Индонезии, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Эпицентр находился на расстоянии 351 километр к юго-востоку от города Амбона, численность населения которого составляет около 355 тысяч человек. В центре дополнили, что очаг располагался на глубине 146 километров. Информации о разрушениях и раненых не поступало.
А 3 ноября мощное землетрясение произошло на северо-западе Непала. Эпицентр находился в районе Джаяркот в 400 километрах к северо-востоку от непальской столицы Катманду. Кроме того, стихия настигла район Западный Рукум. В результате погибло не менее 157 человек.
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