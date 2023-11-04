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Опубликовано 4 ноября 2023, 14:22

В Непале число жертв мощного землетрясения возросло до 157

Больше всего в результате землетрясения пострадали горные районы на западе Непала. Обложка © X (бывший Twitter) / MichelBOfficiel

Больше всего в результате землетрясения пострадали горные районы на западе Непала. Обложка © X (бывший Twitter) / MichelBOfficiel

Число жертв мощного землетрясения на северо-западе Непала возросло до 157, ещё около 170 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции Непала.

По данным Национального центра мониторинга и исследования землетрясений Непала, стихийное бедствие имело магнитуду 6,4. Геологическая служба США при этом оценила магнитуду в 5,6. Больше всего пострадали горные районы на западе страны Джаджаркот и Рукум. Спасательная операция продолжается, вероятно, число жертв будет возрастать.

Напомним, 3 ноября произошло землетрясение на северо-западе Непала. Эпицентр находился в районе Джаяркот в 400 километрах к северо-востоку от непальской столицы Катманду. Кроме того, стихия настигла район Западный Рукум. Ранее сообщалось о 128 погибших в результате землетрясения. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.

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Наталья Исакова
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