В Непале число жертв мощного землетрясения возросло до 157

Число жертв мощного землетрясения на северо-западе Непала возросло до 157, ещё около 170 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции Непала.

По данным Национального центра мониторинга и исследования землетрясений Непала, стихийное бедствие имело магнитуду 6,4. Геологическая служба США при этом оценила магнитуду в 5,6. Больше всего пострадали горные районы на западе страны Джаджаркот и Рукум. Спасательная операция продолжается, вероятно, число жертв будет возрастать.