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7 ноября, 18:54

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в Китае, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Там отметили, что эпицентр находился на расстоянии 190 километров к северо-востоку от города Кашгар, численность населения которого составляет около 506 тысяч человек. В центре дополнили, что очаг располагался на глубине 10 километров. Сведений о разрушениях и раненых не поступало.

Турции предрекли новое разрушительное землетрясение со множеством жертв

Турции предрекли новое разрушительное землетрясение со множеством жертв

Ранее произошло землетрясение на северо-западе Непала. Эпицентр находился в районе Джаяркот в 400 километрах к северо-востоку от непальской столицы Катманду. Кроме того, стихия настигла район Западный Рукум. Ранее сообщалось о 128 погибших в результате землетрясения. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.

Обложка ©

ТАСС / Xinhua via www.imago-images.de

Александра Мышляева
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