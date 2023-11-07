В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

Там отметили, что эпицентр находился на расстоянии 190 километров к северо-востоку от города Кашгар, численность населения которого составляет около 506 тысяч человек. В центре дополнили, что очаг располагался на глубине 10 километров. Сведений о разрушениях и раненых не поступало.