В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в Китае, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Там отметили, что эпицентр находился на расстоянии 190 километров к северо-востоку от города Кашгар, численность населения которого составляет около 506 тысяч человек. В центре дополнили, что очаг располагался на глубине 10 километров. Сведений о разрушениях и раненых не поступало.
Ранее произошло землетрясение на северо-западе Непала. Эпицентр находился в районе Джаяркот в 400 километрах к северо-востоку от непальской столицы Катманду. Кроме того, стихия настигла район Западный Рукум. Ранее сообщалось о 128 погибших в результате землетрясения. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.
ТАСС / Xinhua via www.imago-images.de