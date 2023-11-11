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11 ноября, 11:14

В США показ фильма Галь Гадот о ХАМАС и Израиле закончился массовой дракой

Показ фильма голливудской актрисы Галь Гадот израильского происхождения об атаках ХАМАС на территории еврейского государства спровоцировал многочисленные ожесточённые драки в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета New York Post.

В США показ фильма актрисы Галь Гадот о нападении ХАМАС на Израиль закончился массовой дракой. Видео © Twitter / theinformantofc

По данным издания, всё произошло около Музея толерантности, где проходила демонстрация фильма Bearing Witness to the October 7th Massacre. Столкновения между израильскими и палестинскими демонстрантами попали на камеры очевидцев, а видео завирусились в социальной сети X (бывший Twitter). На роликах видно, как люди размахивают израильскими флагами и дерутся.

При этом на месте работали и правоохранители: пытаясь хоть как-то сдержать разъярённую толпу, полицейским пришлось применять перцовый газ. Несколько драчунов оказались задержаны.

Активист выпустил мышей в турецком McDonald's в знак протеста против Израиля

Активист выпустил мышей в турецком McDonald's в знак протеста против Израиля

Ранее Лайф рассказывал, что стычка израильских активистов с пропалестинскими протестующими в штате Калифорния закончилась смертью одного еврея. Он начал конфликтовать со сторонниками противоположной позиции, в результате чего в какой-то момент упал и ударился головой. Пострадавшего госпитализировали, однако врачи уже не смогли ничем помочь.

Обложка ©

Twitter / theinformantofc

Николь Вербер
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