В США показ фильма Галь Гадот о ХАМАС и Израиле закончился массовой дракой
Показ фильма голливудской актрисы Галь Гадот израильского происхождения об атаках ХАМАС на территории еврейского государства спровоцировал многочисленные ожесточённые драки в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета New York Post.
В США показ фильма актрисы Галь Гадот о нападении ХАМАС на Израиль закончился массовой дракой. Видео © Twitter / theinformantofc
По данным издания, всё произошло около Музея толерантности, где проходила демонстрация фильма Bearing Witness to the October 7th Massacre. Столкновения между израильскими и палестинскими демонстрантами попали на камеры очевидцев, а видео завирусились в социальной сети X (бывший Twitter). На роликах видно, как люди размахивают израильскими флагами и дерутся.
При этом на месте работали и правоохранители: пытаясь хоть как-то сдержать разъярённую толпу, полицейским пришлось применять перцовый газ. Несколько драчунов оказались задержаны.
Ранее Лайф рассказывал, что стычка израильских активистов с пропалестинскими протестующими в штате Калифорния закончилась смертью одного еврея. Он начал конфликтовать со сторонниками противоположной позиции, в результате чего в какой-то момент упал и ударился головой. Пострадавшего госпитализировали, однако врачи уже не смогли ничем помочь.
Twitter / theinformantofc