В США показ фильма Галь Гадот о ХАМАС и Израиле закончился массовой дракой

Показ фильма голливудской актрисы Галь Гадот израильского происхождения об атаках ХАМАС на территории еврейского государства спровоцировал многочисленные ожесточённые драки в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета New York Post.

В США показ фильма актрисы Галь Гадот о нападении ХАМАС на Израиль закончился массовой дракой. Видео © Twitter / theinformantofc

По данным издания, всё произошло около Музея толерантности, где проходила демонстрация фильма Bearing Witness to the October 7th Massacre. Столкновения между израильскими и палестинскими демонстрантами попали на камеры очевидцев, а видео завирусились в социальной сети X (бывший Twitter). На роликах видно, как люди размахивают израильскими флагами и дерутся.

При этом на месте работали и правоохранители: пытаясь хоть как-то сдержать разъярённую толпу, полицейским пришлось применять перцовый газ. Несколько драчунов оказались задержаны.