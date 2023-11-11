Офис Зеленского поторопил советника Байдена с поставками оружия и боеприпасов
Глава офиса Зеленского попросил советника Байдена ускорить поставки оружия Киеву
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе телефонных переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном попросил ускорить поставки вооружений ВСУ. Содержание разговора приводится на сайте лидера Незалежной.
"Ермак проинформировал Салливана об актуальной ситуации на самых горячих участках фронта, об оборонительных операциях и наступательных действиях украинских войск. Он отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов", — уточнили в пресс-службе.
Помимо этого, собеседники обсудили реализацию "формулы мира" на Украине и обострение конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее помощник главы Агентства по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки сообщила, что у американского правительства больше нет средств, чтобы напрямую оказывать бюджетную поддержку Киеву. Поэтому гумпомощь может полностью закончиться без новых ассигнований.
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