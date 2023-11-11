Офис Зеленского поторопил советника Байдена с поставками оружия и боеприпасов

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе телефонных переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном попросил ускорить поставки вооружений ВСУ. Содержание разговора приводится на сайте лидера Незалежной.

"Ермак проинформировал Салливана об актуальной ситуации на самых горячих участках фронта, об оборонительных операциях и наступательных действиях украинских войск. Он отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов", — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, собеседники обсудили реализацию "формулы мира" на Украине и обострение конфликта на Ближнем Востоке.