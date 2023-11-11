Бузова отпустила шутку про парня, показывая поклонникам покалеченную в Китае ногу
Бузова травмировала ногу на съёмках, поскользнувшись в холле отеля в Китае
Ольга Бузова в Китае. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86
Российская певица и ведущая Ольга Бузова повредила ногу на съёмках нового телешоу "Сокровища императора" в Китае, неудачно упав в холле отеля. Об этом она рассказала в соцсети и показала полученную травму.
Ольга Бузова получила травму ноги в Китае. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86
Артистка поскользнулась на мраморном полу, в результате чего пострадало левое колено, возник огромный отёк. Певица заверила, что продолжит съёмки, а перебинтованную ногу спрячет под длинным платьем. Кроме того, Бузова пожаловалась на персонал отеля, который недостаточно чутко отнёсся к её проблеме, поэтому помощь пришлось ждать долго.
Певица записала видео, на котором её ногу бинтуют помощники. Впрочем, звезда не теряет хорошего расположения духа. Она пообещала поклонникам, что скоро сможет "на скаку остановить коня". А когда ей принесли компрессионные чулки, то с юмором обыграла ситуацию.
"Ты хочешь, чтобы я чулки надела? Так у меня парня нет!" — отреагировала Бузова и рассмеялась.
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Ранее Бузова заявила, что не собирается поддерживать сбежавшего из страны блогера Даню Милохина, с которым ранее находилась в приятельских отношениях. Певица заверила, что никогда не предаст Россию, а за границу выезжает только ради телевизионных съёмок.