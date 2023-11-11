В Калуге чересчур самостоятельный стаффорд едва не разодрал маленькую девочку
В Калуге бойцовский пёс на самовыгуле напал на ребёнка
В Калуге бойцовский пёс без намордника набросился на двух детей. Страшное видео публикует телеграм-канал SHOT.
В Калуге беспризорный бойцовский пёс едва не разодрал маленькую девочку. Видео © SHOT
Инцидент произошёл в минувший четверг на Минской улице. Сперва агрессивный стаффорд, гулявший без хозяев, заметил маленькую девочку, которую тут же сбил с ног и начал кусать. На помощь подоспел мужчина, увидевший происходящее.
Собака убежала, но уже на соседней улице встретила десятилетнего мальчика, который также стал жертвой взбешённого пса. В результате обоих детей с рваными ранами доставили в больницу.
Хозяина уже нашли и составили в отношении него административный протокол. Причём местные жалуются, что стаффорд часто гуляет один и время от времени нападает на людей. Между тем дело взяла на контроль областная прокуратура.
Ранее Лайф рассказывал, что в Люберцах полицейский выпустил шесть пуль в напавшего на хозяйку ротвейлера, но случайно ранил саму девушку.