Киев пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре России

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, если Россия будет атаковать украинские электросети, Киев ответит на это ударами по российской энергоинфраструктуре.

Он счёл "справедливой" возможную атаку ВСУ на нефтегазовую инфраструктуру РФ. Также министр отметил, что сомневается в способности атак вызвать рост цен на газ и нефть.

"Отвечая [на российские атаки], мы бы использовали тот же подход, атаковав их энергетическую инфраструктуру", — заявил Галущенко газете Politico после встречи с чиновниками администрации президента США Джо Байдена и американскими законодателями.

При этом он отметил, что фактически к украинским войскам не имеет никакого отношения и не обсуждал возможные атаки с чиновниками из Правительства США.