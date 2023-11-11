Киев пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре России
Министр Галущенко: Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, если Россия будет атаковать украинские электросети, Киев ответит на это ударами по российской энергоинфраструктуре.
Он счёл "справедливой" возможную атаку ВСУ на нефтегазовую инфраструктуру РФ. Также министр отметил, что сомневается в способности атак вызвать рост цен на газ и нефть.
"Отвечая [на российские атаки], мы бы использовали тот же подход, атаковав их энергетическую инфраструктуру", — заявил Галущенко газете Politico после встречи с чиновниками администрации президента США Джо Байдена и американскими законодателями.
При этом он отметил, что фактически к украинским войскам не имеет никакого отношения и не обсуждал возможные атаки с чиновниками из Правительства США.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что всё население Незалежной закупает свечи и готовится к наступлению холодов. По прогнозам, предстоящая зима станет самой страшной для Киева.
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