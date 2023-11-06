В страхе закупают свечи: Кулеба раскрыл, как украинцы готовятся "к самой ужасной зиме"
Кулеба: Украинцы запасаются свечами и ждут ужасную зиму
Всё население Украины закупает свечи и готовится к наступлению холодов. По прогнозам, предстоящая зима станет самой страшной для Киева, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
Дипломат отметил, что киевский режим уже не надеется получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также добавил, что власти готовы "закрыть на это глаза", если получат системы противовоздушной обороны.
"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. <...> Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но русские учатся", — сказал он в интервью Die Welt.
Напомним, ранее стало известно, что Германия пока не планирует передавать Украине ракеты Taurus. Отмечалось, что такое решение может быть связано с неодобрением подобного шага канцлером ФРГ Олафом Шольцем. К слову, до этого и глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала его единственным в коалиции, кто выступает против и блокирует отправку вооружения.
ТАСС / IMAGO / Florian Gaertner