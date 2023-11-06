Всё население Украины закупает свечи и готовится к наступлению холодов. По прогнозам, предстоящая зима станет самой страшной для Киева, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что киевский режим уже не надеется получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также добавил, что власти готовы "закрыть на это глаза", если получат системы противовоздушной обороны.