Регион

Уведомления отключены

11 ноября, 15:13

Бородина лишили адвокатского статуса

Пашаев подтвердил, что в Северной Осетии лишили Бородина адвокатского статуса

<p>Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vnborodinpolitik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виталий Бородин</a></p>

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Обложка © t.me / Виталий Бородин

Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина лишила адвокатского статуса адвокатская палата Северной Осетии. По предварительной информации, причиной лишения стали нарушения этики, в том числе совмещение юридической деятельности с правозащитной. Это "Газете.ru" подтвердил экс-адвокат Эльман Пашаев.

"Да, в самой палате сообщили. Я считаю, это нечестно, это неправильно. Не было оснований прекратить адвокатский статус", — сказал Пашаев.

А вот Бородин пока не знает точной информации. По его словам, он общался с членом Совета по правам человека при Президенте РФ Евой Меркачёвой, которая не подтвердила, но и не опровергла слухи.

Блогера и экс-футболиста сборной России Савина просят признать иноагентом

Блогера и экс-футболиста сборной России Савина просят признать иноагентом

Ранее Виталий Бородин заявил, что певица Ани Лорак "чиста перед законом" и не поддерживала ВСУ. По его словам, она вынесла информационный накал и прошла серьёзную проверку, так что вполне заслуживает уважения.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров