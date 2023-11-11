Бородина лишили адвокатского статуса

Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина лишила адвокатского статуса адвокатская палата Северной Осетии. По предварительной информации, причиной лишения стали нарушения этики, в том числе совмещение юридической деятельности с правозащитной. Это "Газете.ru" подтвердил экс-адвокат Эльман Пашаев.

"Да, в самой палате сообщили. Я считаю, это нечестно, это неправильно. Не было оснований прекратить адвокатский статус", — сказал Пашаев.

А вот Бородин пока не знает точной информации. По его словам, он общался с членом Совета по правам человека при Президенте РФ Евой Меркачёвой, которая не подтвердила, но и не опровергла слухи.