Мужчина забрался на мост в Москве и кричит о проблемах с детьми

В Москве мужчина забрался на мост на Андроньевской набережной и отказывается спускаться. Об этом пишет SHOT и публикует видео с места.

В Москве мужчина угрожает спрыгнуть с моста. Видео © t.me / SHOT

Инцидент произошёл в Таганском районе столицы. Сейчас работники экстренных служб и врачи стараются уговорить мужчину спуститься с моста, но он отказывается и что-то кричит о проблемах с детьми.