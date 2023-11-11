Мужчина забрался на мост в Москве и кричит о проблемах с детьми
В Москве мужчина забрался на мост на Андроньевской набережной и отказывается спускаться. Об этом пишет SHOT и публикует видео с места.
В Москве мужчина угрожает спрыгнуть с моста. Видео © t.me / SHOT
Инцидент произошёл в Таганском районе столицы. Сейчас работники экстренных служб и врачи стараются уговорить мужчину спуститься с моста, но он отказывается и что-то кричит о проблемах с детьми.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае девятилетний школьник спас от верной гибели пятилетнюю девочку и её четырёхлетнего брата. Ребёнок вытащил детей из ледяной реки и не дал им утонуть.
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t.me / SHOT