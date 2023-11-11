Мужчина ради сына спустился с моста в Москве, на котором простоял два часа

В Москве забравшийся на мост и кричавший о проблемах с детьми мужчина решил спуститься, когда узнал о том, что к нему приедет сын. Об этом пишет SHOT и показывает кадры с места ЧП.

В Москве забравшийся на мост мужчина решил спуститься. Видео © t.me / SHOT

В общей сложности мужчина провёл на мосту около двух часов. О причинах его поступка до сих пор неизвестно, однако очевидцы рассказывают, что гражданин был в подавленном состоянии и что-то говорил о детях. Сейчас мужчину отвезут в полицейский участок для установления всех обстоятельств случившегося.