Мужчина ради сына спустился с моста в Москве, на котором простоял два часа
В Москве забравшийся на мост и кричавший о проблемах с детьми мужчина решил спуститься, когда узнал о том, что к нему приедет сын. Об этом пишет SHOT и показывает кадры с места ЧП.
В Москве забравшийся на мост мужчина решил спуститься. Видео © t.me / SHOT
В общей сложности мужчина провёл на мосту около двух часов. О причинах его поступка до сих пор неизвестно, однако очевидцы рассказывают, что гражданин был в подавленном состоянии и что-то говорил о детях. Сейчас мужчину отвезут в полицейский участок для установления всех обстоятельств случившегося.
Напомним, в Москве мужчина забрался на мост на Андроньевской набережной и отказался спускаться. Он кричал о своих проблемах с детьми и не поддавался на уговоры спасателей.
t.me / SHOT