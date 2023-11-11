Кожемяко посетил выставку-форум "Россия" и лично презентовал павильон Приморья

На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проходит День Приморского края, где посетители узнают об уникальной природе и туризме в регионе, а также о достижениях науки и образования. Видео с выставочного павильона показал глава края Олег Кожемяко.

День Приморского края на выставке "Россия" на ВДНХ. Видео © t.me / Кожемяко

"Здесь вы можете узнать о приморских предприятиях, их продукции, о достижениях в кораблестроении, образовании, науке, строительстве и других отраслях. Здесь же гости выставки могут выбрать перспективные вакансии и трудоустроиться на крупные приморские предприятия", — добавил он.

Кожемяко назвал Приморский край форпостом России и напомнил, что регион с каждым годом привлекает всё больше туристов, а также остаётся в ряду крупнейших промышленных лидеров с вертолётами и ледоколами. Выставочный павильон полностью интерактивный и включает максимальную информацию о регионе.