Минобороны Украины решило бороться с кражей топлива в армии с помощью краски
Минобороны Украины обяжет красить горючее для ВСУ для борьбы с кражами
Министерство обороны Украины заявило, что поставщиков топлива обяжут маркировать горючее для ВСУ при помощи красителей. В ведомстве отметили, что делается это для уменьшения незаконной перепродажи и краж.
"Минобороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным цветом. Маркировка даёт возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определённый цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений топлива", — сообщается в телеграм-канале Минобороны Украины.
В заявлении ведомства уточняется, что дизельное топливо будет помечаться красным красителем, а бензин — зелёным.
Ранее Лайф сообщал, что Киев продаёт на чёрном рынке западное вооружение, которое поставляется на Украину. Информацию об этом подтвердило частное расследование, которое провели участники специальной группы оперативного реагирования, созданной при председателе Правительства Донецкой Народной Республики.
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