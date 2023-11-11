Минобороны Украины решило бороться с кражей топлива в армии с помощью краски

Министерство обороны Украины заявило, что поставщиков топлива обяжут маркировать горючее для ВСУ при помощи красителей. В ведомстве отметили, что делается это для уменьшения незаконной перепродажи и краж.

"Минобороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным цветом. Маркировка даёт возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определённый цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений топлива", — сообщается в телеграм-канале Минобороны Украины.

В заявлении ведомства уточняется, что дизельное топливо будет помечаться красным красителем, а бензин — зелёным.