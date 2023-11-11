Сына легенды советского хоккея обокрали в Москве почти на миллион рублей

У сына советского двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по хоккею Евгения Зимина украли 200-граммовый золотой браслет ручной работы стоимостью около 900 тысяч рублей. О пропаже драгоценности мужчина сразу же заявил в полицию.

"Индивидуальный предприниматель сообщил, что, находясь по адресу проживания, обнаружил отсутствие браслета на руку в виде цепочки из золота весом примерно 200 грамм ручной работы по личному заказу стоимостью примерно 900 тысяч рублей", — сообщил источник "Рен-ТВ".

По информации канала, Зимин-младший временно живёт у друга. Последний раз сын легенды советского хоккея видел браслет на тумбочке у кровати, а 9 ноября обнаружил, что драгоценность пропала. Сейчас полиция проводит проверку.