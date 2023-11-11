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11 ноября, 16:18

Сына легенды советского хоккея обокрали в Москве почти на миллион рублей

У сына советского хоккеиста Зимина украли золотой браслет за 900 тысяч в Москве

<p>Советский хоккеист Евгений Зимин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син</p>

Советский хоккеист Евгений Зимин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син

У сына советского двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по хоккею Евгения Зимина украли 200-граммовый золотой браслет ручной работы стоимостью около 900 тысяч рублей. О пропаже драгоценности мужчина сразу же заявил в полицию.

"Индивидуальный предприниматель сообщил, что, находясь по адресу проживания, обнаружил отсутствие браслета на руку в виде цепочки из золота весом примерно 200 грамм ручной работы по личному заказу стоимостью примерно 900 тысяч рублей", — сообщил источник "Рен-ТВ".

По информации канала, Зимин-младший временно живёт у друга. Последний раз сын легенды советского хоккея видел браслет на тумбочке у кровати, а 9 ноября обнаружил, что драгоценность пропала. Сейчас полиция проводит проверку.

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Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестные украли телефон за 170 тысяч рублей у российской актрисы Ксении Утехиной, пока та была на съёмках нового фильма. Артистка обратилась в полицию. Начата проверка.

Александра Мышляева
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