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Опубликовано 11 ноября 2023, 21:00

Министра обороны Хорватии сняли с должности за смертельное ДТП

Марио Баножич. Обложка © ТАСС / AP/ Darko Bandic

Марио Баножич. Обложка © ТАСС / AP/ Darko Bandic

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку министра обороны страны Марио Баножича, который стал виновником ДТП со смертельным исходом. Об этом глава кабмина объявил на пресс-конференции.

"В этих обстоятельствах, которые являются чрезвычайными в связи с серьёзным ДТП, сегодня днём я снял с должности министра обороны Марио Баножича", — сообщил Андрей Пленкович, назначив на должность главы оборонного ведомства государственного секретаря Здравко Якопа.

Он также уточнил, что министр обороны ехал на личном автомобиле в выходной день без сопровождения службы безопасности. По словам Пленковича, сейчас Баножич находится в больнице.

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Ранее Лайф сообщал, что глава Минобороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию, в результате которой погиб водитель другого автомобиля. Всё произошло сегодня утром на выезде из города Винковцы в сторону Жупани. Баножич ехал по трассе на личном автомобиле, однако столкнулся с микроавтобусом.

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Александра Мышляева
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