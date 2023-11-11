Министра обороны Хорватии сняли с должности за смертельное ДТП
Марио Баножич. Обложка © ТАСС / AP/ Darko Bandic
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку министра обороны страны Марио Баножича, который стал виновником ДТП со смертельным исходом. Об этом глава кабмина объявил на пресс-конференции.
"В этих обстоятельствах, которые являются чрезвычайными в связи с серьёзным ДТП, сегодня днём я снял с должности министра обороны Марио Баножича", — сообщил Андрей Пленкович, назначив на должность главы оборонного ведомства государственного секретаря Здравко Якопа.
Он также уточнил, что министр обороны ехал на личном автомобиле в выходной день без сопровождения службы безопасности. По словам Пленковича, сейчас Баножич находится в больнице.
Ранее Лайф сообщал, что глава Минобороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию, в результате которой погиб водитель другого автомобиля. Всё произошло сегодня утром на выезде из города Винковцы в сторону Жупани. Баножич ехал по трассе на личном автомобиле, однако столкнулся с микроавтобусом.