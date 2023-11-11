Раскрыт секрет немецкого художника, служившего при дворе короля Генриха VIII

Эксперты Британской королевской коллекции произведений искусства обнаружили, что немецкий художник Ганс Гольбейн вносил исправления в портреты своих заказчиков, чтобы сделать их более привлекательными. Это открытие было сделано благодаря анализу полотна с изображением немецкого купца Дериха Борна.

Рентгеновское и инфракрасное сканирование показали, что мастер сначала написал реальный портрет пухлого мужчины, но потом слоями корректировал фигуру, превращая щёки в грациозные скулы.

"Мы ясно видим, что Гольбейн продолжал совершенствовать щёки и линию подбородка с помощью двух слоёв лазуритово-синего фона, пока он и, возможно, Дерих Борн, не были наконец удовлетворены сходством", — отметила руководитель отдела консервации картин Британской королевской коллекции Никола Кристи, сообщили в газете Daily Mail.

Портрет Дериха Борна, созданный Гансом Гольбейном, теперь представлен в Королевской галерее Букингемского дворца. Художник впервые прибыл в Англию в 1526 году и был приглашён в качестве художника при дворе короля Генриха VIII. Помимо работы над портретами, Гольбейн также разрабатывал эскизы для придворных костюмов монарха.