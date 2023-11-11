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11 ноября, 19:27

Раскрыт секрет немецкого художника, служившего при дворе короля Генриха VIII

Daily Mail: Художник Гольбейн корректировал внешность героев на своих портретах

<p>Jane Seymour (1536–1537), художник Ганс Гольбейн. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_(%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hans_Holbein_d._J._032b.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Jane Seymour (1536–1537), художник Ганс Гольбейн. Обложка © Wikipedia

Эксперты Британской королевской коллекции произведений искусства обнаружили, что немецкий художник Ганс Гольбейн вносил исправления в портреты своих заказчиков, чтобы сделать их более привлекательными. Это открытие было сделано благодаря анализу полотна с изображением немецкого купца Дериха Борна.

Рентгеновское и инфракрасное сканирование показали, что мастер сначала написал реальный портрет пухлого мужчины, но потом слоями корректировал фигуру, превращая щёки в грациозные скулы.

"Мы ясно видим, что Гольбейн продолжал совершенствовать щёки и линию подбородка с помощью двух слоёв лазуритово-синего фона, пока он и, возможно, Дерих Борн, не были наконец удовлетворены сходством", — отметила руководитель отдела консервации картин Британской королевской коллекции Никола Кристи, сообщили в газете Daily Mail.

Портрет Дериха Борна, созданный Гансом Гольбейном, теперь представлен в Королевской галерее Букингемского дворца. Художник впервые прибыл в Англию в 1526 году и был приглашён в качестве художника при дворе короля Генриха VIII. Помимо работы над портретами, Гольбейн также разрабатывал эскизы для придворных костюмов монарха.

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Александра Мышляева
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