Обезьяна-химера со светящимися пальцами родилась в Китае

Учёные Китайской академии наук (CAS) сообщили о появлении на свет обезьяны-химеры, которая была выращена искусственно с использованием стволовых клеток. От сородичей макаку отличают необычные особенности организма вроде зелёных глаз и светящихся жёлтым кончиков пальцев. Результаты исследования опубликованы на портале Cell.

По данным авторов эксперимента, для появления примата в лаборатории были использованы оплодотворённые яйцеклетки двух обезьян этого же вида. Такие исследования проводились и раньше, однако до этого животные рождались без изменений внешности. Выжить примат не смог — зеленоглазая макака скончалась спустя десять дней после рождения. Теперь учёные работают над увеличением продолжительности жизни испытуемых.

"Это долгожданное достижение и будущая цель в этой области", — высказался о проекте инженер-репродуктолог Чжэнь Лю.