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11 ноября, 20:20

Обезьяна-химера со светящимися пальцами родилась в Китае

Учёные в Китае из стволовых клеток вырастили обезьяну с зелёными глазами

<p>Обезьяна-химера с зелёными глазами и светящимися пальцами. Обложка © <a href="https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(23)01087-5?_returnURL=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0092867423010875?showall=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cell</a></p>

Обезьяна-химера с зелёными глазами и светящимися пальцами. Обложка © Cell

Учёные Китайской академии наук (CAS) сообщили о появлении на свет обезьяны-химеры, которая была выращена искусственно с использованием стволовых клеток. От сородичей макаку отличают необычные особенности организма вроде зелёных глаз и светящихся жёлтым кончиков пальцев. Результаты исследования опубликованы на портале Cell.

По данным авторов эксперимента, для появления примата в лаборатории были использованы оплодотворённые яйцеклетки двух обезьян этого же вида. Такие исследования проводились и раньше, однако до этого животные рождались без изменений внешности. Выжить примат не смог — зеленоглазая макака скончалась спустя десять дней после рождения. Теперь учёные работают над увеличением продолжительности жизни испытуемых.

"Это долгожданное достижение и будущая цель в этой области", — высказался о проекте инженер-репродуктолог Чжэнь Лю.

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А месяцем ранее в Британии был обнаружен щенок-мутант с шестью лапами. Хозяева бросили необычного пса на произвол судьбы, однако местные ветеринары спасли бедолагу и даже нашли ему новых владельцев.

Илья Пушкарев
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