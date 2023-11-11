Обезьяна-химера со светящимися пальцами родилась в Китае
Учёные в Китае из стволовых клеток вырастили обезьяну с зелёными глазами
Обезьяна-химера с зелёными глазами и светящимися пальцами. Обложка © Cell
Учёные Китайской академии наук (CAS) сообщили о появлении на свет обезьяны-химеры, которая была выращена искусственно с использованием стволовых клеток. От сородичей макаку отличают необычные особенности организма вроде зелёных глаз и светящихся жёлтым кончиков пальцев. Результаты исследования опубликованы на портале Cell.
По данным авторов эксперимента, для появления примата в лаборатории были использованы оплодотворённые яйцеклетки двух обезьян этого же вида. Такие исследования проводились и раньше, однако до этого животные рождались без изменений внешности. Выжить примат не смог — зеленоглазая макака скончалась спустя десять дней после рождения. Теперь учёные работают над увеличением продолжительности жизни испытуемых.
"Это долгожданное достижение и будущая цель в этой области", — высказался о проекте инженер-репродуктолог Чжэнь Лю.
А месяцем ранее в Британии был обнаружен щенок-мутант с шестью лапами. Хозяева бросили необычного пса на произвол судьбы, однако местные ветеринары спасли бедолагу и даже нашли ему новых владельцев.