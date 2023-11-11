"Краснодар" сохранил первое место в таблице в битве с "Зенитом"

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в центральном матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Распечатать ворота командам удалось лишь на 63-й минуте, когда игрок южан Эдуард Сперцян буквально вколотил мяч, забив с добивания. Отыграться петербуржцы смогли спустя семь минут, автором гола стал Матео Кассьерра.

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"Краснодар" и "Зенит" разыгрывали звание победителя первой половины сезона и лидера перед зимним перерывом. Гости смогли сохранить двухочковый отрыв от сине-бело-голубых и впервые в истории выиграли первый круг чемпионата.