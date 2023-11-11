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11 ноября, 19:10

"Краснодар" сохранил первое место в таблице в битве с "Зенитом"

"Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" и впервые выиграл первый круг РПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в центральном матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Распечатать ворота командам удалось лишь на 63-й минуте, когда игрок южан Эдуард Сперцян буквально вколотил мяч, забив с добивания. Отыграться петербуржцы смогли спустя семь минут, автором гола стал Матео Кассьерра.


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"Локомотив" в меньшинстве обыграл "Ахмат" со счётом 2:1 в матче РПЛ

"Локомотив" в меньшинстве обыграл "Ахмат" со счётом 2:1 в матче РПЛ

"Краснодар" и "Зенит" разыгрывали звание победителя первой половины сезона и лидера перед зимним перерывом. Гости смогли сохранить двухочковый отрыв от сине-бело-голубых и впервые в истории выиграли первый круг чемпионата.

Ранее Лайф рассказывал, что ЦСКА не смог обыграть "Факел" в Воронеже. Встреча завершилась со счётом 1:1. Автором гола армейцев стал Виктор Давила, забивший один из самых красивых мячей первой половины сезона.

Обложка ©

t.me / ФК "Краснодар" канал

Артур Лапсаков
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