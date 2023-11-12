В Саудовской Аравии нашли 200-тысячелетнее гигантское рубило
Heritage Daily: В Саудовской Аравии нашли топор возрастом примерно 200 тысяч лет
Древний ручной топор, найденный в Саудовской Аравии. Обложка © heritagedaily.com
На севере Саудовской Аравии, в Вади-эль-Кура, археологи обнаружили огромный ручной каменный топор возрастом около 200 тысяч лет. Об этом сообщил британский журнал Heritage Daily.
По информации издания, древнее рубило — бифас — изготовлено из базальта и имеет прочную кромку для рубки и резки. Его размер — 51,3 сантиметра. По словам директора проекта Гезима Аксоя, возможно, это одно из крупнейших найденных археологами подобных орудий труда.
Предположительно, такой топор использовали при разделке туш животных. Его размер также мог демонстрировать окружающим силу владельца. Учёные собираются выяснить истинные функции древнего инструмента с помощью лабораторных исследований.
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