В ресторане Берлина напали на журналиста из Израиля

В Германии совершено нападение на израильского журналиста, сообщило издание Bild. Это случилось в ресторане "Али-Баба" в центре столицы во время распространения стикеров "Берлин приветствует евреев" в ходе съёмок фильма, посвящённого 85-летию Хрустальной ночи — первой массовой акции насилия нацистов по отношению к евреям.

"Ко мне подбежал мужчина, он ударил по моей камере и мне по лицу. К счастью, я не пострадал. ...Всё случилось очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож. Я действительно очень испугался", — сказал потерпевший.

Пострадавший журналист. Фото © Blld.de / Mareike Drünkler

По данным полиции, прибывшей вскоре на место происшествия, владелец ресторана был против распространения стикеров. После инцидента он пригрозил израильтянину, проведя пальцем вокруг своей шеи.