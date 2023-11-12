В ресторане Берлина напали на журналиста из Израиля
Bild: В берлинском ресторане напали на израильского журналиста
Полиция у ресторана, где произошло нападение. Обложка © Blld.de / Mareike Drünkler
В Германии совершено нападение на израильского журналиста, сообщило издание Bild. Это случилось в ресторане "Али-Баба" в центре столицы во время распространения стикеров "Берлин приветствует евреев" в ходе съёмок фильма, посвящённого 85-летию Хрустальной ночи — первой массовой акции насилия нацистов по отношению к евреям.
"Ко мне подбежал мужчина, он ударил по моей камере и мне по лицу. К счастью, я не пострадал. ...Всё случилось очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож. Я действительно очень испугался", — сказал потерпевший.
Пострадавший журналист. Фото © Blld.de / Mareike Drünkler
По данным полиции, прибывшей вскоре на место происшествия, владелец ресторана был против распространения стикеров. После инцидента он пригрозил израильтянину, проведя пальцем вокруг своей шеи.
А ранее Лайф писал, что футбольный матч в Германии прервала массовая драка фанатов и полиции. Свыше 30 человек получили травмы, половина из них — стражи порядка. Ведётся следствие.