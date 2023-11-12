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11 ноября, 21:03

В ресторане Берлина напали на журналиста из Израиля

Bild: В берлинском ресторане напали на израильского журналиста

<p>Полиция у ресторана, где произошло нападение. Обложка © <a href="https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/in-berlin-angriff-mit-doener-messer-auf-reporter-aus-israel-86062872.bild.html?wtmc=twttr.shr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Blld.de</a> / Mareike Drünkler</p>

Полиция у ресторана, где произошло нападение. Обложка © Blld.de / Mareike Drünkler

В Германии совершено нападение на израильского журналиста, сообщило издание Bild. Это случилось в ресторане "Али-Баба" в центре столицы во время распространения стикеров "Берлин приветствует евреев" в ходе съёмок фильма, посвящённого 85-летию Хрустальной ночи — первой массовой акции насилия нацистов по отношению к евреям.

"Ко мне подбежал мужчина, он ударил по моей камере и мне по лицу. К счастью, я не пострадал. ...Всё случилось очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож. Я действительно очень испугался", — сказал потерпевший.

Пострадавший журналист. Фото © Blld.de / Mareike Drünkler

Пострадавший журналист. Фото © Blld.de / Mareike Drünkler

По данным полиции, прибывшей вскоре на место происшествия, владелец ресторана был против распространения стикеров. После инцидента он пригрозил израильтянину, проведя пальцем вокруг своей шеи.

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А ранее Лайф писал, что футбольный матч в Германии прервала массовая драка фанатов и полиции. Свыше 30 человек получили травмы, половина из них — стражи порядка. Ведётся следствие.

Лариса Сафронова
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