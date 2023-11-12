Лев сбежал из цирка в Италии, хищника ловит полиция

Крупный цирковой лев сбежал из вольера в итальянском городе Ладисполи под Римом. Поисками животного занимается полиция. Местные власти призывают жителей не выходить на улицу до поимки царя зверей.

Хищника удалось запечатлеть очевидцам. На опубликованных в Сети кадрах видно, как лев вольготно разгуливает по жилым кварталам. Один оператор снял животное с расстояния пары метров, спрятавшись в автомобиле.

Лев сбежал из цирка в итальянском городе Ладисполи. Видео © X / Pasquale Abiuso / Globe Clips

"Важное сообщение! Лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео. Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения", — предупредил мэр Ладисполи Алессандро Грандо.