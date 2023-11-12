В Незалежной будут клеймить таксистов с "антиукраинской" позицией
Сервис такси Uklon разрешил жаловаться на "антиукраинских" водителей
Жителям Незалежной разрешили жаловаться на водителей такси, которые демонстрируют "антиукраинскую" позицию. Такую возможность в своём приложении активировал местный онлайн-сервис такси Uklon, сообщило издание "Страна.ua".
Чтобы снизить рейтинг шофёра и указать на его непатриотичность, пассажиру достаточно поставить водителю низкую оценку. В этом случае программа сама предложит выбрать новый вариант.
"Если выбрать одну или две звезды, то среди претензий к водителю можно указать антиукраинскую позицию", — пояснили в издании.
Напомним, что в конце октября водитель такси в Киеве высадил двух девушек за требование разговаривать с ними на украинском языке. В ответ пассажирки обругали мужчину, записав происходящее на видео.
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