В Незалежной будут клеймить таксистов с "антиукраинской" позицией

Жителям Незалежной разрешили жаловаться на водителей такси, которые демонстрируют "антиукраинскую" позицию. Такую возможность в своём приложении активировал местный онлайн-сервис такси Uklon, сообщило издание "Страна.ua".

Чтобы снизить рейтинг шофёра и указать на его непатриотичность, пассажиру достаточно поставить водителю низкую оценку. В этом случае программа сама предложит выбрать новый вариант.

"Если выбрать одну или две звезды, то среди претензий к водителю можно указать антиукраинскую позицию", — пояснили в издании.