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11 ноября, 22:48

В Незалежной будут клеймить таксистов с "антиукраинской" позицией

Сервис такси Uklon разрешил жаловаться на "антиукраинских" водителей

Жителям Незалежной разрешили жаловаться на водителей такси, которые демонстрируют "антиукраинскую" позицию. Такую возможность в своём приложении активировал местный онлайн-сервис такси Uklon, сообщило издание "Страна.ua".

Чтобы снизить рейтинг шофёра и указать на его непатриотичность, пассажиру достаточно поставить водителю низкую оценку. В этом случае программа сама предложит выбрать новый вариант.

"Если выбрать одну или две звезды, то среди претензий к водителю можно указать антиукраинскую позицию", — пояснили в издании.

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Напомним, что в конце октября водитель такси в Киеве высадил двух девушек за требование разговаривать с ними на украинском языке. В ответ пассажирки обругали мужчину, записав происходящее на видео.

Обложка ©

Flickr / dbmmedia

Илья Пушкарев
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