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11 ноября, 23:11

Фанаты массовой дракой сорвали футбольный матч в Бразилии

На матче чемпионата Бразилии по футболу произошла массовая драка болельщиков

В Бразилии из-за массовой драки болельщиков пришлось остановить матч 34-го тура чемпионата страны по футболу между "Коритибой" и "Крузейро".

Потасовка на стадионе началась на первой минуте, добавленной ко второму тайму. Форвард "Коритибы" — хозяйки встречи — Робсон отправил мяч в ворота соперника, забив единственный гол (1:0). Недовольные этим фанаты "Крузейро" выбежали на поле, за ними последовали болельщики второй команды. Была вызвана полиция, но к её появлению зачинщики уже покинули "место боя". Силовики вывели с трибун более половины присутствующих.

На матче чемпионата Бразилии по футболу произошла массовая драка болельщиков. Видео © X / ge

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Ранее Лайф сообщал, что в ходе матча второго по силе дивизиона чемпионата Германии по футболу между "Санкт-Паули" и "Ганновером" 10 ноября начались беспорядки на зрительских трибунах, в результате свыше 30 человек получили травмы, среди них есть стражи порядка.

Обложка ©

Кадр из видео X / ge

Лариса Сафронова
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