Фанаты массовой дракой сорвали футбольный матч в Бразилии

В Бразилии из-за массовой драки болельщиков пришлось остановить матч 34-го тура чемпионата страны по футболу между "Коритибой" и "Крузейро".

Потасовка на стадионе началась на первой минуте, добавленной ко второму тайму. Форвард "Коритибы" — хозяйки встречи — Робсон отправил мяч в ворота соперника, забив единственный гол (1:0). Недовольные этим фанаты "Крузейро" выбежали на поле, за ними последовали болельщики второй команды. Была вызвана полиция, но к её появлению зачинщики уже покинули "место боя". Силовики вывели с трибун более половины присутствующих.

На матче чемпионата Бразилии по футболу произошла массовая драка болельщиков. Видео © X / ge