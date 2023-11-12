"Гавр" Кузяева сыграл вничью с "Монако" Головина в чемпионате Франции
Игроки "Гавра" и "Монако" после завершения игры. Обложка © X / AS Monaco
"Гавр" и "Монако" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0. Хозяева имели возможность победить, однако Самюэль Грансир не смог забить с пенальти на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.
За оба клуба выступают российские футболисты. Далер Кузяев вышел в стартовом составе "Гавра" и был заменён на 90-й минуте, Головин отыграл весь матч за "монегасков".
А в прошлом туре Головин стал самым результативным полузащитником Лиги 1. Сейчас на счету россиянина семь баллов: он забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Лидирует Килиан Мбаппе из ПСЖ с 14 очками.