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11 ноября, 22:29

"Гавр" Кузяева сыграл вничью с "Монако" Головина в чемпионате Франции

<p>Игроки "Гавра" и "Монако" после завершения игры. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/1723465158842806422/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AS Monaco</a></p>

Игроки "Гавра" и "Монако" после завершения игры. Обложка © X / AS Monaco

"Гавр" и "Монако" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0. Хозяева имели возможность победить, однако Самюэль Грансир не смог забить с пенальти на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.

За оба клуба выступают российские футболисты. Далер Кузяев вышел в стартовом составе "Гавра" и был заменён на 90-й минуте, Головин отыграл весь матч за "монегасков".

Головин номинирован на титул лучшего футболиста месяца в чемпионате Франции

Головин номинирован на титул лучшего футболиста месяца в чемпионате Франции

А в прошлом туре Головин стал самым результативным полузащитником Лиги 1. Сейчас на счету россиянина семь баллов: он забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Лидирует Килиан Мбаппе из ПСЖ с 14 очками.

Артур Лапсаков
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