"Гавр" Кузяева сыграл вничью с "Монако" Головина в чемпионате Франции

"Гавр" и "Монако" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0. Хозяева имели возможность победить, однако Самюэль Грансир не смог забить с пенальти на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.

За оба клуба выступают российские футболисты. Далер Кузяев вышел в стартовом составе "Гавра" и был заменён на 90-й минуте, Головин отыграл весь матч за "монегасков".