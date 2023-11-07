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7 ноября, 20:48

Головин номинирован на титул лучшего футболиста месяца в чемпионате Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин стал претендентом на приз лучшему футболисту октября в чемпионате Франции. О номинировании спортсмена сообщила пресс-служба Национального союза профессиональных футболистов.

В прошлом месяце Головин провёл три матча, в которых забил два гола. Конкуренцию 27-летнему россиянину составят форвард и хавбек ПСЖ Килиан Мбаппе и Варрен Заир-Эмри. В активе первого три забитых мяча и один ассист, тогда как второй довольствуется одним голом и одной голевой передачей.

Несколькими днями ранее Головин также стал самым результативным полузащитником Лиги 1. Гол и ассист в матче с "Брестом" позволили ему подняться на второе место в рейтинге, уступив первенство лишь Мбаппе.

Дубль Головина принёс "Монако" победу над "Мецем" в чемпионате Франции

Дубль Головина принёс "Монако" победу над "Мецем" в чемпионате Франции

А тем временем украинский "Шахтёр" одержал победу над "Барселоной" в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол испанцам забил нападающий Даниил Сикан.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alex_golovin17

Илья Пушкарев
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