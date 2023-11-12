Учёные выяснили, как быстро после отказа от алкоголя восстанавливается мозг

Мозг людей, которые страдают от алкогольной зависимости, может полностью восстановиться через семь месяцев после отказала от спиртных напитков. Об этом говорится в исследовании учёных Стэнфордского университета, результаты которого публикует журнал Alcohol.

Эксперты провели эксперимент, в котором приняло участие около 90 зависимых человек. Также специалисты собрали контрольную группу из 45 подопытных. Участники не употребляли горячительные напитки на протяжении 7,3 месяца, а учёные всё это время при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследовали изменения в их головном мозге, в частности, изучали толщину коры.

Проанализировав 34 участка, они обнаружили положительную динамику в 26 из них и пришли к выводу, что мозг способен восстанавливать свою структуру. Главное в этот период — твёрдо себя проявить и отказаться от алкоголя. При этом авторы научной работы обратили внимание на то, что скорость восстановления мозга напрямую связана с тем, как давно человек стал зависимым от алкоголя. У тех, кто принимал его в течение года, наблюдалось снижение восстановления в некоторых областях мозга.